Përfaqësuesi i BE-së për dialog, Peter Sorensen sot në Kosovë
Sot do të jetë për vizitë në Kosovë, Peter Sorensen, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi.
Sorensen do të takohet me presidenten e vendit, Vjosa Osmani në ora 10:00.
Emisari evropian pritet të ketë edhe një takim me përfaqësuesit e partive opozitare.
Brukseli pret që, pas formimit të qeverisë së re në Prishtinë, procesi i dialogut të ringjallet.
Pas Kosovës, Sorensen do të jetë në Serbi më 15 janar.