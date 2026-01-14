Përfaqësuesi i BE-së për dialog, Peter Sorensen sot në Kosovë

14/01/2026 08:23

Sot do të jetë për vizitë në Kosovë, Peter Sorensen, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi.

Sorensen do të takohet me presidenten e vendit, Vjosa Osmani në ora 10:00.

Emisari evropian pritet të ketë edhe një takim me përfaqësuesit e partive opozitare.

Brukseli pret që, pas formimit të qeverisë së re në Prishtinë, procesi i dialogut të ringjallet.

Pas Kosovës, Sorensen do të jetë në Serbi më 15 janar.

 

