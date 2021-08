Perez me komunikatë zyrtare: E pamundur që ndikova në largimin e Messit ose te vendimet e Barcelonës

Mediat dhe disa persona besojnë se Perez ka ndikuar në largimin e Lionel Messit nga La Liga, si dhe te vendimet e fundit të Barcelonës, skuadër që refuzoi marrëveshjen e La Liga-së me CVC-në, transmeton lajmi.net.

Në rast që Barcelona do pranonte marrëveshjen, atëherë do mund të nënshkruanin rinovimin me Messin, por katalunasit e refuzuan dhe mediat spekuluan se prapa kësaj ishte Perez.

Por, presidenti i “Los Blancos” përmes një komunikate zyrtare tha se është e pamundur të ndikonte në këtë vendim.

“Është e pamundur që kam ndikim në largimin e Messit ose te ndonjë vendim tjetër te FC Barcelona”.

Ndërkohë, Messi u prezantua te PSG-ja./Lajmi.net/