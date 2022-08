Perëndimi zotohet se do të ndajë edhe 1.5 miliard euro për Ukrainën Shtetet perëndimore janë zotuar se do të ndajnë më shumë se 1.5 miliard euro, ashtu që të rrisin kapacitetet e Ukrainës teksa përballet me luftën e Rusisë. Kjo shumë është premtuar nga 26 shtete, të cilat janë përfaqësuar nga ministrat e Mbrojtjes, në një konferencë të mbajtur në Kopenhagë. “Të gjithë përfaqësuesit e shteteve që…