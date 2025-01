Përdorën telefonët gjatë vozitjes, dy shoferë në Kamenicë gjobiten me nga 200 euro dhe 3 muaj ndalim vozitje

Policia në Kamenicë ka gjobitur dy shoferë që e kanë përdorur telefonin gjatë ngasjes.

Ata janë gjobitur me 200 euro, dy pikë negative dhe masë e ndalimin për 3 muaj.

“Gjatë verifikimit është kuptuar se që të dy kundërvajtësit e kanë përsëritur kundërvajtjen e njëjtë për herën e dyte, andaj ndaj tyre janë shqiptuar gjoba në vlerë prej dyqind (200) euro, dy (2) pikë negative dhe masën e përkohshme të ndalim drejtimit të mjeteve motorike në afat prej tre (3) muaj.”

“Në përputhje me lagjin për rregullat në trafikun rrugor, kujtojmë të gjithë shoferëve të mjeteve me veprim motorik se gjatë kohës së drejtimit i ndalohet mbajtja e telefonit të dorës dhe pajisjeve të tjera të cilat do ta zvogëlonin mundësinë e reagimit dhe drejtimit të sigurt të mjetit.”