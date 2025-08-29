“Përdorën pushtetin politik për të favorizuar biznese” – SPAK dërgon për gjykim Metën dhe Kryemadhin
Prokuroria e Posaçme (SPAK) në Shqipëri ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish-presidentin Ilir Meta, ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, nënën e kësaj të fundit Fatime Kryemadhi, Ish-kreun e AKEP, Pirro Xhixho dhe Ema Çokun. Të pandehurit do të përballen në gjykatë me provat e prokurorisë, ndërsa dosja bashkoi aferën CEZ-DIA, lobimin e…
Lajme
Prokuroria e Posaçme (SPAK) në Shqipëri ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish-presidentin Ilir Meta, ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, nënën e kësaj të fundit Fatime Kryemadhi, Ish-kreun e AKEP, Pirro Xhixho dhe Ema Çokun. Të pandehurit do të përballen në gjykatë me provat e prokurorisë, ndërsa dosja bashkoi aferën CEZ-DIA, lobimin e LSI-së në SHBA dhe hetimin pasuror.
Meta, i cili ndodhet në masën e sigurisë “arrest në burg”, akuzohet për “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë” në 3 raste, dy prej të cilave të kryera në bashkëpunim, “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” e kryer në bashkëpunim, “Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë, ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, shkruan RTSH.
Kryemadhi, e cila ndodhet në “detyrim paraqitje”, akuzohet për “Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë” në dy raste të kryera në bashkëpunim, “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” e kryer në bashkëpunim , “Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë, ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”. E ëma e saj, Fatime Kryemadhi, akuzohet për “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” e kryer në bashkëpunim.
Pirro Xhixho akuzohet për “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose i të zgjedhurve vendorë” e kryer në bashkëpunim, ndërsa Ema Çoku, akuzohet për “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” e kryer në bashkëpunim.
Hetimet kanë nisur që prej vitit 2019, por janë zgjeruar në vitet pasardhëse, sipas SPAK, në bazë të kallëzimeve të ndryshme. Sipas Prokurorisë së Posaçme, hetimet kanë zbuluar një sërë skemash korruptive, përdorimin e influencës dhe pushtetit politik me qëllim favorizimin e bizneseve të caktuara kundrejt shpërblimit të marrë apo të premtuar, pastrim parash dhe fshehje të pasurive apo mosdeklarimi i shpenzimeve të konsiderueshme në deklaratat periodike të pasurive.
Për hetimet e kryera, SPAK thotë se ka bashkëpunuar me autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Austrisë, Italisë, San-Marinos dhe Qipros.
Meta, kreu i Partisë së Lirisë (ish-LSI), ka mohuar vazhdimisht akuzat, duke e cilësuar çështjen ndaj tij si të motivuar politikisht dhe si një sulm kundër opozitës. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe ish-bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi.