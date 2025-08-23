Përditësohen të dhënat, rritet koha e pritjeve në pikëkalimet kufitare
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat, duke bërë të ditur kështu se gjendja nëpër pikat kufitare të Kosovës është ngarkuar nga fluksi i automjeteve.
Sipas këtyre të dhënave, pritjet për të dalë nga Kosova përmes pikës kufitare të Dheut të Bardhë, mërgimtarët po presin deri në 1 orë e 20 minuta.
Pritje deri në 40 minuta shënohen edhe në Merdarë, sakaq në Mutivodë gjysmë ore.