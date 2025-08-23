Përditësohen të dhënat, rritet koha e pritjeve në pikëkalimet kufitare

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat, duke bërë të ditur kështu se gjendja nëpër pikat kufitare të Kosovës është ngarkuar nga fluksi i automjeteve. Sipas këtyre të dhënave, pritjet për të dalë nga Kosova përmes pikës kufitare të Dheut të Bardhë, mërgimtarët po presin deri në 1 orë e 20 minuta. Pritje…

Lajme

23/08/2025 08:22

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat, duke bërë të ditur kështu se gjendja nëpër pikat kufitare të Kosovës është ngarkuar nga fluksi i automjeteve.

Sipas këtyre të dhënave, pritjet për të dalë nga Kosova përmes pikës kufitare të Dheut të Bardhë, mërgimtarët po presin deri në 1 orë e 20 minuta.

Pritje deri në 40 minuta shënohen edhe në Merdarë, sakaq në Mutivodë gjysmë ore.

Artikuj të ngjashëm

August 23, 2025

E mitura dyshohet se u shfrytëzua seksualisht nga një burrë në Gjilan

Lajme të fundit

E mitura dyshohet se u shfrytëzua seksualisht nga një burrë në Gjilan

Kosovë-Shqipëri, efektivët e Zhytjes së Forcës Detare stërvitje...

Rrahje masive në Lipjan, policia arreston 10 persona anëtarë të dy familjeve

Vdes këmbësori që u godit nga vetura në Kllokot