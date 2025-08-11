Përditësohen të dhënat në pikat kufitare, nuk ka pritje të gjata për të hyrë në Kosovë
Janë përditësuar të dhënat mbi fluksin në kufi, nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare, aktualisht pritjet për të hyrë në Kosovë janë të shkurtra.
Pritjet më të gjata raportohen në pikën kufitare në Dheu i Bardhë ku pritjet për të hyrë në Kosovë shkojnë deri në 10 minuta, kurse në pikat tjera kufitare raportohen pritje nga 3 deri në 5 minuta.
Përditësimi i të dhënavë të fundit është në ora 7:08 të mëngjesit.