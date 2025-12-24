Përditësohen të dhënat, kjo është gjendja në hyrje në pikat kufitare të Kosovës
Lajme
Janë përditësuar të dhënat nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar lidhur me kolonat në pikat kufitare në Kosovë.
Sipas të dhënave të fundit, pritjet për hyrje dhe dalje nga Kosova janë të shkurta.
Raportohen pritje deri në 10 minuta në hyrje në Merdardë, kurse deri 5 minuta raportohen pritje në, Bërnjak, Dheu i Bardhë, Glloboqicë, Stançiq, Mutivodë dhe Vërmicë, Han të Elezit, Jarinje dhe Kullë.