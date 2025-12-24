Përditësohen të dhënat, kjo është gjendja në hyrje në pikat kufitare të Kosovës

Janë përditësuar të dhënat nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar lidhur me kolonat në pikat kufitare në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit, pritjet për hyrje dhe dalje nga Kosova janë të shkurta. Raportohen pritje deri në 10 minuta në hyrje në Merdardë, kurse deri 5 minuta raportohen pritje në, Bërnjak, Dheu i Bardhë, Glloboqicë,…

Lajme

24/12/2025 08:27

Janë përditësuar të dhënat nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar lidhur me kolonat në pikat kufitare në Kosovë.

Sipas të dhënave të fundit, pritjet për hyrje dhe dalje nga Kosova janë të shkurta.

Raportohen pritje deri në 10 minuta në hyrje në Merdardë, kurse deri 5 minuta raportohen pritje në, Bërnjak, Dheu i Bardhë, Glloboqicë, Stançiq, Mutivodë dhe Vërmicë, Han të Elezit, Jarinje dhe Kullë.

Artikuj të ngjashëm

December 24, 2025

Ekstradohen dy kosovarë, njëri ishte burgosur në Francë e tjetri në...

Lajme të fundit

Ekstradohen dy kosovarë, njëri ishte burgosur në Francë...

Hamza për takimet në Uashington: Amerikanët duan partnerë...

Leposaviq: Kaloi kufirin ilegalisht me mallra e para, arrestohet kosovari

Gjendet pa shenja jete një grua në shtëpinë e saj në Prizren