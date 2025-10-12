Përditësohen sërish të dhënat – KQZ njofton se 25.53% e qytetarëve kanë votuar deri më tani

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar sërish të dhënat për pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhjet komunale që po mbahen sot në Kosovë. KQZ në përditësimin e fundit ka bërë të ditur se deri më tani kanë marr pjesë 25,30 % e qytetarëve të vendit. Ndryshe sot, qytetarët janë duke votuar për kryetarët e komunave dhe…

12/10/2025 15:56

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar sërish të dhënat për pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhjet komunale që po mbahen sot në Kosovë.

KQZ në përditësimin e fundit ka bërë të ditur se deri më tani kanë marr pjesë 25,30 % e qytetarëve të vendit.

Ndryshe sot, qytetarët janë duke votuar për kryetarët e komunave dhe asamblistët komunalë.

KËTU mund të shihni rezultat e fundit. /Lajmi.net/

October 12, 2025

