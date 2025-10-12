Përditësohen sërish të dhënat – KQZ njofton se 25.53% e qytetarëve kanë votuar deri më tani
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar sërish të dhënat për pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhjet komunale që po mbahen sot në Kosovë.
KQZ në përditësimin e fundit ka bërë të ditur se deri më tani kanë marr pjesë 25,30 % e qytetarëve të vendit.
Ndryshe sot, qytetarët janë duke votuar për kryetarët e komunave dhe asamblistët komunalë.
KËTU mund të shihni rezultat e fundit.