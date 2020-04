Përditësimi i radios Sonos sjell transmetime të reja

Është hera e parë që Sonos ka ofruar një shërbim muzikor më vete në altoparlantët e tij inteligjentë, të cilët deri më tani kanë luajtur muzikë nga platforma të tjera, siç janë Spotify dhe Apple Music, transmeton lajmi.net.

Shërbimi i ri radiofonik qëndron përkrah atyre platformave, të cilat do të vazhdojnë të punojnë në të njëjtën mënyrë si më parë. Ajo integron programimin tradicional të radios në lajme, muzikë dhe sport nga stacionet e tjera të radios, të marra nga partnerë të tillë si TuneIn.

Sonos thotë se do të ketë 60 mijë prej atyre radiostacioneve të disponueshëm në nisje, dhe më shumë për të ardhur në të ardhmen.

Kjo përfshin një stacion nga Thom Yorke. Në të ardhmen, do të ketë stacione nga Alabama Shakes Brittany Howard, David Byrne nga Talking Heads, dhe Second Man Records, me stacione shtesë që debutojnë “rregullisht”, sipas kompanisë, dhe do të shfaqen të mërkurën.

Kompanitë radiofonike si TuneIn më parë kanë ofruar programe radio në të gjithë botën përmes Sonos, megjithëse kjo ka kërkuar përdorimin e platformës së tyre të veçantë, shkruan Independent. Sonos tha që kishte punuar me ato platforma për të ndërtuar ofertën e re të radios, dhe se ata tani janë bashkuar së bashku.

Ky azhurnim ka tërhequr kritika nga përdoruesit që argumentojnë se softueri i ri mund t’i linte folësit e tyre të vjetër të padobishëm. /Lajmi.net/