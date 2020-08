Përditësimi i radhës mund t’i përbashkojë mesazhet e Instagramit me të Facebook-ut

Mesazhet e Instagramit duket se do të përbashkohen me Facebook Messenger në një përditësim të ri.

Tiparet e reja vijnë kryesisht nga Facebook Messenger. Kur përdoruesit zgjedhin të azhurnojnë, atyre u ofrohet opsioni i një “pamje të re shumëngjyrëshe për bisedat tuaja”, aftësinë për të “reaguar me çdo emoji”, por e rëndësishmja nga të gjitha, edhe opsioni që të “bisedojnë me miqtë që përdorin Facebook”, shkruan The Independent.

Kjo për shkak se ndryshimi duket të jetë pjesë e planit të Mark Zuckerberg për të unifikuar të gjitha platformat e mesazheve në Facebook: DM-të e Instagram-it, Messenger-it dhe WhatsApp-it.

Sipas planit të ri, përdoruesit do të jenë në gjendje të bisedojnë me dikë në një platformë tjetër pasi të gjithë do të ndajnë infrastrukturën e njëjtë.

Nëse klikohet po, butoni i mesazhit direkt do të ndryshojë në një ikonë të Facebook Messenger. /Lajmi.net/