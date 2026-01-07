Përditësimi i KQZ-së: LDK fiton një mandat, PDK humb një ulëse
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit me të dhënat më të fundit.
Sipas këtij përditësimi, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar edhe një mandat shtesë, duke e çuar grupin e tyre parlamentar në 15 deputetë.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një mandat, duke rënë nga 23 në 22 deputetë.
Deputeti që hyn në parlament nga LDK-ja është Fadil Haderxhonaj, ndërsa nga PDK-ja që humb ulësen është Bekim Haxhiu.
Ndërkohë, vazhdon numërimi i votave me postë, ku deri tani janë përpunuar 75.17% e tyre. /Lajmi.net/