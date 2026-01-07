Përditësimi i KQZ-së: LDK fiton një mandat, PDK humb një ulëse

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit me të dhënat më të fundit. Sipas këtij përditësimi, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar edhe një mandat shtesë, duke e çuar grupin e tyre parlamentar në 15 deputetë. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një mandat, duke rënë nga…

Lajme

07/01/2026 13:21

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit me të dhënat më të fundit.

Sipas këtij përditësimi, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar edhe një mandat shtesë, duke e çuar grupin e tyre parlamentar në 15 deputetë.

Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka humbur një mandat, duke rënë nga 23 në 22 deputetë.

Deputeti që hyn në parlament nga LDK-ja është Fadil Haderxhonaj, ndërsa nga PDK-ja që humb ulësen është Bekim Haxhiu.

Ndërkohë, vazhdon numërimi i votave me postë, ku deri tani janë përpunuar 75.17% e tyre. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

Vërshimet në Kosovë | Ymeri kritikon qeverinë Kurti: Shpenzimet për Mbrojtjen...

January 7, 2026

Situata në pikat kufitare: Kthimi i mërgimtarëve shkon pa vonesa të mëdha

January 7, 2026

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

January 7, 2026

KQZ: Jemi në përfundim të numërimit të të gjitha votave të 28 dhjetorit

Lajme të fundit

Zhdukja e Memli Krasniqit – dy javë, asnjë...

Vërshimet në Kosovë | Ymeri kritikon qeverinë Kurti:...

Situata në pikat kufitare: Kthimi i mërgimtarëve shkon pa vonesa të mëdha

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve