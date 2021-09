Përballje interesante zhvillohen sonte në Amerikën e Jugut për kualifikimet e Kupës së Botës

Kualifikimet e Kupës së Botës vazhdojnë sonte në Amerikën e Jugut, shkruan lajmi.net.

Fillimisht nga ora 00:30 zhvillohen dy duele Paraguaji e pret Venezuelën, ndërsa Uruguaji përballet me Ekuadorin.

Nga ora 01:00 do të jetë një ndeshje interesante mes Kolumbisë dhe Kilit, ndërsa nga ora 01:30 Argjentina luan në shtëpi me Bolivinë.

Dueli i fundit është ai mes Brazilit dhe Perus që do të luhet nga ora ora 02:30.

Pas tetë raundeve të zhvilluara në kualifikimet e Amerikës së Jugut prin Brazili me 21 pikë, Argjentina është e dyta me 15 pikë, ndërsa Ekudori e treta me 13 pikë. /Lajmi.net/