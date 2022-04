Përballja Fury –Whyte, talentët e rinj që do të kenë mundësinë të promovohen para meçit

Tyson Fury do ta mbrojë titullin kampion në peshat e rënda ndaj boksierit tjetër Dillian Whyte më 24 prill.

Para këtij meçi spektakolar do të jetë mundësia që të promovohen boksierë të rinj.

Promotori Frank Ëarren lajmëroi se do të jenë edhe tre meçe të tjera që do të zhvillohen këtë natë, shkruan lajmi.net.

Karol Itauma do të ndeshet me Michail Caich, David Adeliye ka përballë Chris Healey dhe Royson Barney – Smith me Michael Walton. /Lajmi.net/