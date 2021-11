Përballja direkte për vendin e parë Portugali – Serbi, analizë – statistika dhe formacionet e mundshme

Skuadra e Fernando Santos do të hyjë në garë pas një barazimi pa gola me Republikën e Irlandës, e cila i çoi ata mbi Serbinë në krye të seksionit, që do të thotë se vizitorët do të duhet të fitojnë të dielën nëse duan të rrëmbejnë pozitën e parë dhe kërkojnë një vend kualifikimi automatik në finalet e vitit të ardhshëm.

Përplasja e Portugalisë me Republikën e Irlandës të enjten në mbrëmje ishte larg nga një klasike, por skuadra e Santos siguroi pikën që u nevojitej për të kaluar mbi Serbinë në krye të seksionit dhe ata janë në ‘pole position’ për të vetmin vend kualifikues automatik, që i nevojitet vetëm për të shmangur humbjen për të përfunduar i pari.

Një rekord prej pesë fitoresh dhe dy barazime ka parë që Portugalia të mbledhë 17 pikë, ndërsa ata kanë shënuar 16 herë dhe kanë pranuar vetëm katër gjatë një fushate të suksesshme kualifikuese deri më sot.

Skuadra e Santos është në fakt e pamposhtur në ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës që nga shtatori 2016, ndërsa do të sjellë një seri prej gjashtë ndeshjesh pa humbje në të gjitha garat në ndeshjen kryesore të së dielës në Lisbonë.

Portugalia ka shijuar suksesin e fundit në Kampionatin Evropian, duke fituar kompeticionin në vitin 2016, përveçse ka bërë finalen në 2004 dhe gjysmëfinale në 2000 dhe 2012.

Megjithatë, ata e kanë pasur të vështirë të bëjnë përshtypje serioze në Kupën e Botës që kur përfunduan në vendin e katërt në 2006, pasi u eliminuan në fazën e grupeve të kompeticionit 2014, përveçse arritën vetëm në raundin e 16-të në 2010 dhe 2018.

Serbia do të besojë se është më shumë se e aftë për të fituar të dielën, dhe ata ishin vetëm në aksion miqësor të enjten, duke shënuar një fitore 4-0 ndaj Katarit, me ndeshjen e tyre të fundit konkurruese që ishte suksesi 3-1 në shtëpi kundër Azerbajxhanit në tetor.

Dragan Stojkovic do të jetë i dëshpëruar për të shmangur të dytin, i cili sjell vetëm një vend në ‘playoff’, dhe ata kanë fituar katër nga pesë ndeshjet e tyre në seksion që kur luajtën një barazim 2-2 me Portugalinë në fund të marsit.

Serbia nuk u kualifikua në Kupën e Botës 2014, por ishte e pranishme në finalet e vitit 2018, duke u eliminuar në fazën e grupeve të kompeticionit, duke fituar vetëm një nga tre ndeshjet e saj.

Ata gjithashtu çuditërisht nuk arritën të kualifikoheshin në Euro 2020, por ata janë një ekip që duhet marrë jashtëzakonisht seriozisht në këtë nivel futbolli për shkak të cilësisë në skuadrën e tyre, veçanërisht në zonat e sulmit.

Ndërkohë, në ndeshjen e kundërt në mars, Serbia u rikuperua nga deficiti prej dy golësh për të marrë një pikë, me Aleksandar Mitroviç dhe Filip Kostic të shënuar në Beograd.

Forma e tyre aktuale:

Të rejat e lëndimeve:

Bernardo Silva mungoi për Portugalinë kundër Republikës së Irlandës për shkak të një problemi muskulor, por sulmuesi i Manchester Cityt do të rikthehet në formacionin fillestar për këtë ndeshje.

Ruben Dias, Joao Cancelo dhe Diogo Jota ishin zëvendësues të papërdorur të enjten, por do të kthehen këtu, ndërsa Joao Moutinho po kërkon të përfshihet në mesfushën qendrore.

Portugalia do të jetë pa shërbimet e Pepe pasi mori karton të kuq ndaj Irlandës, kështu që mund të ketë një fillim tjetër në mesin e katërshes së mbrojtjes për Danilo Pereira, megjithëse Jose Fonte është një tjetër opsion.

Nuno Mendes gjithashtu mund të hyjë në krah si mbrojtës i majtë, pasi është suspenduar herën e fundit, që ka të ngjarë të nënkuptojë se Nelson Semedo dhe Diogo Dalot do të largohen nga ekipi.

Sa i përket Serbisë, do të ketë një sërë ndryshimesh nga skuadra që e nisi fitoren miqësore ndaj Katarit, me Sergej Milinkoviç-Savic, Dushan Vlahovic, Nemanja Gudelj, Dusasn Tadiç dhe Nikola Milenkoviç në mesin e atyre që pritet të hyjnë në 11-shen e parë.

Vlahovic, i cili aktualisht është një nga sulmuesit më të kërkuar në futbollin evropian, duhet t’i bashkohet Mitrovicit në të tretën e fundit të fushës, me Tadiçin që pritet të operojë në një zonë pak më të thellë.

Matija Nastastic, Marko Petkovic, Filip Djuricic dhe Darko Lazovic të gjithë janë detyruar të tërhiqen nga skuadra për shkak të lëndimeve, por vizitorët nuk kanë shqetësime të reja për dëmtimet që shkojnë në garë.

Formacionet e mundshme:

Portugali:

Patricio; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Fernandes, Palhinha, Moutinho; B Silva, Ronaldo, Jota.

Serbi:

Rajkovic; Milenkovic, S Mitrovic, Pavlovic; Radonjic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic; Tadic; A Mitrovic, Vlahovic.

Parashikim i ndeshjes: 2-1