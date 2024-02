“Për vota”, Shqipja bënë një gjest “patriotik”: Vesh fustanin me shqiponje dhe hartën e Kosovës Sonte ka filluar nata finale e Big Brother Vip Kosova. Finalistët janë, Blerando, Edona, Lumbardhi dhe Shqipja, shkruan lajmi.net. Por me tu lidhur me banorët dhe duke përshëndetur publikun, Shqipja kishte bërë një gjest. Ajo kishte veshur një fustan me shqiponje me hartën e Kosovës në mes. Kjo mund të përceptohet si strategji e saj…