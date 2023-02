Për tri radhazi në Prishtinë do të ketë ndërprerje të qarkullimit të trafikut në disa rrugë Nga data 16 shkurt deri me 18 shkurt 2023, në Kosovë do të qëndrojë për vizitë zyrtare presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, së bashku me një delegacion shoqërues të Presidencës. Policia e Kosovës, gjatë kësaj vizite, do të kujdeset për ofrimin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e rendit e qetësisë publike gjatë kohës së lëvizjes së…