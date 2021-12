Për të gjitha vajzat që duan të ndryshojnë diçka në pamjen e tyre, ja disa këshilla që mund t’ju ndihmojnë

Kjo tregon sesi ju mund të ndiheni ndryshe. Studiuesit kanë zbuluar se lyerja e flokëve, për shembull, mund të ndikojë në imazhin tuaj për veten, të sjellë kënaqësi psikologjike, madje të çlirojë dhe stresin.

Këto janë katër mënyra për vajzat nëse duan të ndryshpjnë diçka tek pamja e tyre.

1. Ndryshimi i ngjyrës së flokëve

Nëse lëkura juaj ka një nuancë të ngrohtë, këshillohet që të zgjidhni nuancat bionde të ftohta. Nëse keni lëkurë të hapur, tonet më të ftohta kafe si çokollatë e zezë, gështenjë etj, do t’u përshtaten atyre me lëkurë mesatare. Dhe nëse toni juaj është i thellë, kërkoni ngjyra të ngrohta kafe si karamel, kafe të artë etj, për të plotësuar thellësinë e lëkurës tuaj.

Nëse lëkura juaj ka nuanca të ftohta, provoni diçka të ngrohtë. Ato me lëkurë të hapur do të dukeshin të shkëlqyera me flokë ngjyrë ngjyrë ari dhe karamel. Për të mos u dukur të larë, lyeni flokët në kafe të artë ose ngjyrë qelibar, nëse keni një nuancë të mesme lëkure.

Njerëzit me nuanca më të thella të lëkurës duken shkëlqyeshëm me flokët e tyre natyralisht të errët ose mund të shtojnë ngjyrë çokollate për të neutralizuar tonet e ftohta të lëkurës së tyre.

Një nënton neutral do të thotë që në përgjithësi, keni një mundësi zgjedhjeje më të gjerë . Lëkura e hapur duket e mrekullueshme kundrejt flokëve bionde luleshtrydhe, bakri dhe ngjyrë qelibar. Ata me lëkurë mesatare mund të provojnë nuanca të ndryshme të zezës,si e zeza e vërtetë, ekspres, etj. Njerëzit me një ton të thellë lëkure mund të lëkundin ngjyra të gjalla si e kuqja, e kuqërremta në kafe dhe të tjera.

2. Zgjedhja e prerjes së flokëve.

Ka shumë gjëra që duhet të kemi parasysh përpara se të presim flokët, për shembull, formën e fytyrës tuaj . Një tjetër gjë që është thelbësore për t’u marrë parasysh është struktura e flokëve tuaj.

Për ato që kanë flokë të holla, që ti bëjnë flokët të duken më voluminoz, mund të shtoni produkte teksturuese ose aplikime kimike për t’i dhënë volum flokëve.

Tekstura mesatare e flokëve do të thotë që keni më shumë larmi, pasi nuk duhet të bëni shumë për ta ndryshuar atë. Mendoni nëse dëshironi që flokët tuaj të duken më të hollë apo më të trashë. Në rastin e parë, provoni stilet e prerjes me brisk.

Nëse dëshironi më shumë flokë, përdorni prerjen klasike . Prerjet e flokëve nga të cilat mund të zgjidhni janë një prerje thjeshtë, flokë të gjatë me shkallëzim ose një shkallezim me gjatësi deri tek supet.

Së fundi, nëse struktura e flokëve tuaj është e trashë, është mirë të përpiqeni të pakësoni masën. Kjo është arsyeja pse ky lloj flokësh duket më së miri me stile të shtkallëzuara, prerje me brisk, etj. Përveçse do të duken bukur, këto modele flokësh do ta bëjnë edhe mbajtjen e flokëve tuaj pak më të lehtë.

3. Ndryshimi i formës së vetullave.

Rregullimi i vetullave tuaja në formë të rregullt mund të jetë i ndërlikuar ndonjëherë. Për fat të mirë, ekziston një teknikë që mund ta bëjë këtë detyrë pak më të lehtë për ne.

Filloni duke vendosur lapsin e vetullave vertikalisht në anën e hundës. Pika ku lapsi takon nivelin e vetullave tuaja duhet të jetë pikënisja juaj.

Më pas vendoseni lapsin pranë hundës, por këtë herë kthejeni diagonalisht në mënyrë që të shtrihet mbi syrin tuaj. Pika ku lapsi takohet me kockën e vetullës është vendi ku duhet të jetë harku i vetullës suaj.

Së fundi, le të përcaktojmë se ku duhet të përfundojë vetulla. Vendoseni lapsin pranë anës së hundës dhe shtrijeni atë me këndin e jashtëm të syrit. Fundi duhet të jetë paralel me pikën fillestare të vetullës.

4. Si mund të ndryshojë fytyrën aplikimi i kontureve ( blush)

Artistët e grimit besojnë se vendosja e konturit nuk është njësoj për të gjithë: aplikimi i saj në mollët e faqeve tuaja mund të mos jetë zgjidhja e duhur për të gjithë. Ashtu si me shumë gjëra të lidhura me grimin, ka nuanca individuale. Në këtë rast, gjithçka varet nga forma e fytyrës tuaj. Këtu janë disa rekomandime :

Fytyrë ovale: vendosni konturin në të gjithë mollëzat tuaja. Ju dëshironi të shmangni zgavrën poshtë kockës për ta bërë mollëzën të duket më e lartë.

Fytyrë katrore: konture poshtë mollëzës. Kjo do të ndihmojë që fytyra juaj të duket më e butë.

Fytyrë e zgjatur: vendosni konturin në mollëzat tuaja poshtë qosheve të brendshme të syve. Përzieni produktin mirë

Fytyrë në formë zemre: vendoseni skuqjen në cepin e jashtëm të mollëzës, duke filluar nga veshi dhe përziejeni drejt qendrës së fytyrës. Do të zbusë skajet dhe do ta bëjë fytyrën tuaj të duket më ovale.

Fytyrë e rrumbullakët: aplikoni konturin tuaj duke filluar nga veshi deri te mollëza. Ju gjithashtu mund të fshini pak skuqje në mjekër për ta bërë fytyrën tuaj të duket pak më e gjatë.

Fytyrë trekëndore: mund të vendosni konturin në formën e një V anash në zonën e mollëzave tuaja. Përzieni produktin drejt tempujve tuaj – kjo do të ndihmojë në balancimin e veçorive tuaja. /Lajmi.net/