“Për të ardhur keq që u dha nga RTK” – Xhaferi: Lajmi për atentat ndaj Kurtit s’ka të bëjë me realitetin Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, në një intervistë për “Jeta në Kosovë”, ka thënë se sipas informacioneve që ka e që janë të konfirmuara, lajmi që ka dalë kinse për atentat ndaj kryeministrit Albin Kurti s’ka të bëjë me realitetin. “Çështja e informacionit është kompetencë e institucioneve përkatëse shteterorë që merren me sigurinë…