Për studentët e Teknikut ndërmarrja “Termokos” do të jap 15 bursa Drejtori i kompanisë “Termokos”, Fisnik Osmani, ka bërë të ditur se do të ndajnë 15 bursa për studentët e fakulteteve teknike. Studentët do të mund të aplikojnë deri më datën 1 shkurt. Njoftimi i plotë: Termokos ndan 15 bursa për studentët e Fakulteteve Teknike! Deri me datë 01.02.2024, studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, Fakultetit…