Për Realin e frikshëm: Hazard dhe Mbappe të vijnë, Bale të largohet dhe Ramos të rinovojë

Ylli belg pritet të arrijë, dhe nënshkrimi i tij ka mbështetjen e tifozëve, por edhe më shumë shtesa kërkohen.

Marca kohët e fundit zhvilloi një sondazh për të marrë mendimet e lexuesve dhe rezultatet e 33.129 votuesve tregojnë se Hazard është lojtari më i dëshiruar, duke marrë 50 përqind të votave krahasuar me 42 përqind të Mbappe. Neymar mori vetëm pesë për qind, përpara tre përqindëshit të Antoine Griezmann, transmeton lajmi.net.

Në lidhje me rastin e Sergio Ramos, 52 për qind e votuesve mendojnë se mbrojtësi duhet t’i ofrohet një kontratë e re dhe të qëndrojë në ‘Santiago Bernabeu’, 26 për qind presin që ai të vazhdojë, 16 për qind besojnë se ai do të qëndrojë në marrëveshjen e tanishme dhe vetëm gjashtë përqind e shohin atë larg fanellës së bardhë.

Duke parë largimet, 91 përqind presin që Bale të shitet këtë verë, ndërsa 63 përqind presin gjithashtu që Isco të lëvizë. Lucas Vazquez (63 për qind), Keylor Navas (89 për qind) gjithashtu pritet të jenë në skuadrë tjetër, por Marcelo (66 për qind) dhe Luka Modric (82 për qind) duhet të mbesin ende pjesë e Realit.

Së fundi, shumica besojnë se Perez duhet të kërkojë të nënshkruajë me Mbappe ose Neymar me 70 për qind të votave në favor, ndërsa 73 për qind mendojnë se sezoni do të kishte qenë shumë më mirë nëse Cristiano Ronaldo nuk do të largohej verën e kaluar. /Lajmi.net/