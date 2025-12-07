“Për që Goran Rakiqi është zëvendësministër, aty s’ke çka me bë hiç” – Bajrami rikthen një deklaratë të Konjufcës
Kandidatja për deputete nga radhët e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka kujtuar një deklaratë të famshme të nënkryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje në “Debat Plus”.
Glauk Konjufca, deklaronte ndër të tjera se “Për që Goran Rakiqi është zëvendësministër, aty s’ke çka me bë hiç”.
Postimi i Bajramit:
A e ka mbajtë kush mend çka ka thënë Glauku në studion e Debat Plusit.
Ja ku po ju postoj një video.
E përsëris qartë: unë nuk jam koordinuar, nuk kam komunikuar, as kurrë s’kam kërkuar vota nga zyrtarët e Listës Serbe. Kaq e thjeshtë.
I mirëkuptoj reagimet e atyre që janë shqetësuar e sidomos të atyre që në kohë të ndryshme janë koordinuar apo u kanë shërbyer atyre që janë koordinuar.
Unë ndjehëm krenare që pavarësisht se jam pjesë aktive e politikës që 15 vite, herë në ekzekutiv e herë në legjislativ të gjithë ata që dojnë me më luftu dëtyrohen që këtë ta bëjnë përmes shpifjeve.