Për pesë muaj mërgimtarët dërguan në Kosovë mbi 445 milionë euro Kriza ekonomike globale e thelluar pas agresionit rus në Ukrainë nuk i ka ndalur mërgimtarët që të shpenzojnë shuma të mëdha me të ardhur në Kosovë. Sheshet e kryeqytetit të mërkurën ishin të mbushura me bashkatdhetar nga diaspora. Disa prej tyre thanë se këtë vit do të harxhojnë edhe më shumë se viti i kaluar,…