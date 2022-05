Për pak sa nuk e goditi bartësin e topave – David Moyes kërkon falje për veprimin e bërë në ndeshjen Frankfurt – West Ham

Anglezi e shutoi një top që ishte shumë afër ta godiste atë që në futboll njihet si “ballboy” ose bartës i topave.

Një top i hedhur nga ky i fundit në drejtim të Moyes mund t’iu kthehej “bumerang” sikur ky i fundit të qëllonte pak centimetra më poshtë.

Vetë trajneri i “Çekanëve” kërkoi falje për gjestin e bërë, por mohoi të ketë tentuar ta godasë djaloshin me top, transmeton lajmi.net.

“Kërkoj falje për atë që bëra. Ishte një volej e mirë për mua. Sigurisht, ishte e gabuar”, u shpreh ai.

🗣 “It was nicely on the volley for me.”

David Moyes has apologised for kicking the ball at the ball boy during West Ham’s #UEL semi-final defeat. pic.twitter.com/ZrCYxl7WcU

— Football Daily (@footballdaily) May 5, 2022