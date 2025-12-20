Për një mandat nuk e përfunduan, Hysen Durmishi thotë se Autostrada e Gjilanit kryhet për 1 vit pasi të nënshkruhen kontratat e reja
Ushtruesi i detyrës së ministrit të Infrastrukturës, Hysen Durmishi, i cili është edhe kandidat për deputet nga radhët e LVV’së, përmes një postimi në Facebook, ka deklaruar se autostrada e Gjilanit do të përfundojë brenda një viti pasi të nënshkruhen kontratat e reja.
Në videon e ndarë të tij, Durmishi shihet së bashku me kryetarin e Gjilanit, Alban Hysenin.
‘‘U shkëputën katër kontrata për katër segmente të Autostradës Prishtinë – Gjilan. Nga momenti i nënshkrimit të kontratave të reja, brenda një viti do të përfundojë Autostrada e Gjilanit’’, ka shkruar Durmishi.
Ndryshe, Autostrada e Gjilanit, ka qenë një nga premtimet e VV’së dhe Albin Kurtit edhe në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2021, megjithatë e njëjta s’është përfunduar akoma.