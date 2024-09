“Për një Kosovë ndryshe”, Haradinaj mbledh diasporën në Bern të Zvicrës

Ai përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar për këtë takim derisa ka treguar se iu ka spjeguar situatën në të cilën ndodhet Kosova momentalisht, shkruan lajmi.net.

“Rrugëtimi momental i Kosovës është i gabuar, ai duhet të marrë kahje tjetër. Kosova duhet të marrë disa hapa të vërtetë për të ecur përpara. Vizioni i Aleancës dhe partnerët e saj në koalicion, Kosovën e rikthen në perspektivën e saj për anëtarësim në NATO, zhvillim ekonomik e për ta bërë vend të jetueshëm e jo të braktisur. Anëtarësimi në NATO është frymëmarrje e lirë për secilin qytetar dhe hapi i cili e siguron lirinë tonë”, ka shkruar Haradinaj.

Ai ka shtuar edhe moton dhe vizionin e AAK-së të cilën e ka prezentuar para mërgatës në Zvicër.

Vizioni ynë i shprehur në program për ta patur një Kosovë ndryshe, një Kosovë më të plotë, më sovrane, më të fortë, më demokratike e më të zhvilluar, qëndron mbi 4 shtylla:

A. Anëtarësimi urgjent i Kosovës në Nato;

B. Zhvillimi i hovshëm Ekonomik;

C. Përmbyllja e Dialogut me Serbinë me njohje reciproke dhe integrim në BE;

D. Kosova shtet i jetueshëm e jo i braktisur”, ka shkruar Haradinaj.

Ai ka shkruar se diaspora do të jetë krah i fortë i ndryshimit që do të ndodh më 9 shkurt. /Lajmi.net/

Postimi i tij i plotë: