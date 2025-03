Për një javë të paktën 410 protesta janë organizuar në Serbi

Të paktën 410 protesta janë mbajtur në të gjithë Serbinë në shtatë ditët e fundit, njoftoi të dielën Qendra për Kërkim, Transparencë dhe Përgjegjësi.

Kjo është të paktën 63 protesta më shumë se javën e kaluar, njoftoi llogaria zyrtare e organizatës në Twitter X. Gjatë periudhës së lartpërmendur, protesta janë mbajtur në të paktën 196 vendbanime.

Protestat kanë vazhduar edhe sot në disa vende.

Studentët e Suboticës vazhduan shëtitjen e tyre nga Baçka Topola në Beograd, ku duhet të mbërrinin deri më 15 mars.

Marshojnë edhe studentë nga Nishi. Rruga më e gjatë deri më tani është e ndarë në gjashtë ditë. Rreth 500 studentë të Nishit filluan një maratonë në këmbë drejt Beogradit këtë mëngjes nga Manastiri i Manasisë, afër Despotovacit.

Gjashtë autobusë dhe makina të shumta sollën studentë nga Universiteti i Nishit në Manastirin e Manasisë herët këtë mëngjes.

Sot para Bashkisë së Nishit është organizuar një protestë e titulluar “Të pafat 13”, me të cilën studentët kanë dashur të kujtojnë skandalet e pushtetarëve aktualë në 13 vitet e fundit.

Edhe studentët nga Loznica në këmbë për në Beograd. Sipas planit, studentët do të largohen nga Loznica të hënën në orën 13:00 dhe do të arrijnë në Beograd të premten pasdite.

Sot në Topolë është paralajmëruar bllokadë një orëshe e rrugës Beograd-Kragujevc, si një protestë përgatitore dhe ftuese përpara një proteste të madhe në Beograd më 15 mars.

Në pikën e karburantit përballë stacionit kryesor të autobusëve është duke u bërë bllokadë një orëshe e rrugës kryesore të quajtur “Të pompojmë në pompë”, ku thirrja është bërë nga të rinjtë e Topolës. Bllokada e rrugës filloi në orën 18:30 dhe fillimisht u mbajt një heshtje 15-minutëshe për të vrarët nga shembja e tendës në Novi Sad. Ajo pjesë e protestës quhej “Heshtje”. Pasoi “zhurma”, duke i dhënë fund protestës.

Mbështetja e diasporës serbe vazhdon edhe sot nga Bostoni.

Olivera Miladinoviq, bashkëpunëtore në Shkollën Mjekësore të Harvardit, iu drejtua të pranishmëve dhe i falënderoi për këmbënguljen e tyre në mbështetjen e studentëve.

“Kjo është fundjava e shtatë që ne jemi këtu së bashku me të njëjtin synim, për të nderuar viktimat e Novi Sadit me heshtje dhe për të pompuar me zë të lartë për të mbështetur të ardhmen e vendit tonë, studentët tanë”, kishte thënë Olivera Miladinoviq në Boston.

Tamara Jokiq, profesoreshë në Berkeley, ka edhe një mesazh për studentët nga Bostoni.

“Na e keni rikthyer besimin në dashuri, drejtësi, solidaritet dhe më e pakta që mund të bëjmë për ju është që një herë në javë të ndërgjegjësojmë botën për luftën tuaj, e cila është një luftë edhe për ne”, u tha Tamara Jokiq studentëve në Serbi.

Ajo thotë se të gjithë ata në diasporë e kanë zemrën në Serbi, me familjet, miqtë dhe bashkatdhetarët e tyre.

“Kjo është arsyeja pse ne po lidhemi së bashku në diasporë për t’i treguar botës se si rinia dhe energjia e drejtë kanë ecur në rrugët e Serbisë për shumë muaj, të gjitha në luftë për drejtësi, të vërtetë dhe një të nesërme më të mirë. Nëse pompimi do të ishte i lehtë, të gjithë do të pomponin”, thotë Tamara Jokiq nga Bostoni.