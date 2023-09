Për Kosovën apo Zvicrën, cilën do të zgjidhte sot futbollisti i parë shqiptar që ka luajtur për Zvicrën në vitet 2000?

Milaim Rama, ish-futbollisti i parë shqiptar i Përfaqësueses së Zvicrës ka folur në një intervistë për lajmi.net.

Rama u deklaruar kryesisht për ndeshjen mes Kosovës dhe Zvicrës që luhet të shtunën në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

I linduri në Viti tregoi mes tjerash se a do të jetë prezent në stadium dhe se nëse do mund ta kthente kohën, a do luante për Kosovën apo Zvicrën.

Intervistën e plotë të Milaim Ramës për lajmi.net mund ta shikoni në videon e mëposhtme.