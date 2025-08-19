Për kërkimin e 67 vjeçarit nga Istogu është angazhuar edhe FSK-ja
Po vazhdon kërkimi për 67 vjeçarin nga Istogut, Beqir Malokaj, i cili është raportuar i zhdukur.
Lidhur me këtë operacion detaje ka dhënë nënkryetari i Shoqatës për Kërkim – Shpëtim, Mentor Maloku.
Maloku njoftoi se kërkimeve u janë bashkuar edhe ushtarët e FSK-së.
“Po, operacioni i kërkimit po vazhdon. Disa gjurmë janë gjetur nga familjarët, një palë syze janë gjetur. Tash pritet të verifikohen ato se a i takojnë këtij personi, mbetet që këtë punë ta bëjë hetuesia”, tha Maloku për Klankosova.tv
“Aktualisht jemi duke i bërë kërkimet në këmbë. Jemi duke e krehur zonën bashkë edhe me ushtarët e FSK-së, policinë dhe qytetarët”, theksoi ai.
“Po presim që të errësohet dhe pastaj kërkimin ta bëjmë edhe përmes dronëve edhe ne edhe FSK-ja”, deklaroi numri i kësaj shoqate.