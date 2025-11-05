Për katër vite mbi 6 mijë çifte i dhanë fund martesës së tyre
Lajme
Nga janari deri në shtator të këtij viti, mbi një mijë çifte i kanë dhënë fund martesës së tyre.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) për nëntë muaj 1,187 çifte i kanë dhënë fund martesës së tyre. ASK po ashtu ka publikuar shifrat e çifteve të shkurorëzuara ndër vite.
Sipas të dhënave të ASK-së, nga viti 2022 deri në shtator të këtij viti, janë gjithsej 6,250 çifte të cilët i kanë dhënë fund martesës së tyre.
Gjatë vitit 2022 janë shkurorëzuar 1 685 çifte. Në vititn 2023 janë 1 713 raste të shkurorëzimeve dhe në vitin 2024 janë gjithsej 1 665 çifte të cilët i kanë ndarë rrugët e tyre.