Për herë të parë në QKUK përdoren procedura të reja te pacientët me aritmi kardiake, përfundojnë me sukses

Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, për herë të parë është realizuar procedura digansotike dhe terapeutike e studimit elektrofiziologjik të zemrës me ablacion.

“Me datë 11 dhe 12.12.2021 në Klinikën e Kardiologjisë, shërbimin e Elektrostimulimit dhe Elektrofiziologjisë, filloj për herë të parë procedura diagnostike dhe terapeutike e studimit elektrofiziologjik me ablacion”, thuhet në njoftimin e ShSKUK-së.

Sipas Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës, kjo procedurë, me një aparaturë bashkëkohore dhe angazhim maksimal të stafit të specializuar, hapi një etapë të re në Klinikën e Kardiologjisë dhe trajtimin e pacientëve me aritmi kardiake.

“Janë punuar gjithsej 5 raste me çrregullime supraventrikulare të ritmit, prej të cilëve 3 raste me AVNRT tipike dhe 2 raste me sindromë parangacmimi dhe rrugë acesore përçimi (ËPË)”, thuhet tutje.

Të gjitha rastet kanë përfunduar me sukses dhe pa komplikime.