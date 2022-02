Për shkak të çrregullimeve abdominal, të lindura me to, pacientja e kishte kryer jashtëqitjen përmes organit gjenital.

“Operacioni është kryer me sukses nga mjekët kirurgë, bashkë me anesteziologë dhe pjesën tjetër të ekipës operatore, gjersa pacienti është në gjendje stabile shëndetësore.”, u than ë njoftimin e QKUK-së,

Po ashtu është theksuar se ky intervenim është i rrallë edhe në qendrat e specializuara botërore, sepse zakonisht këto problem trajtohen kur pacienti është foshnje./Lajmi.net/