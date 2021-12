Për herë të parë në histori, Saraqi përfaqëson Kosovën në Kampionatin e Botës për shah

Është Nderim Saraqi që do të përfaqësojë Kosovën në këto gara që zhvillohen me 26-30 2021, shkruan lajmi.net.

Këtë e ka konfirmuar Komiteti Olimpik i Kosovës përmes komunikatës së fundit:

“Për herë të parë në historinë e shahut kosovar, një shahist do ta përfaqësojë Kosovën në Kampionatin Botëror të shahut♟️blic dhe rapid, që mbahet prej 26 dhjetor deri më 30 dhjetor 2021, në Varshavë të Polonisë”, shkruhej në komunikatë./Lajmi.net/

For the first time a Kosovan chess♟️ player will represent our country🇽🇰 at the World Championships of Chess Blitz and Rapid, which will be held in Warsaw, Poland, from 26-30 December 2021. #rapidblitz pic.twitter.com/eDghCF5rp3

