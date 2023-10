Për herë të parë, David Beckham rrëfen betejën e tij me shëndetin mendor

David Beckham i mbajti lotët teksa foli sinqerisht për jetën dhe karrierën e tij në një serial të ri dokumentar të Netflix që pasqyron tre dekadat e tij në qendër të vëmendjes.

Sportisti, 48 vjeç, arritit famën në moshën 17-vjeçare si mesfushori i ri i Manchester United, duke fituar shpejt reputacionin si djali i artë i futbollit dhe një nga lojtarët më të talentuar të gjeneratës së tij.

Megjithatë karriera e tij kërcënoi të prishej kur ai u fajësua për largimin e Anglisë nga Kupa e Botës 1998, duke shkaktuar një fushatë të gjatë urrejtjeje dhe abuzimi nga tifozët.

Duke reflektuar mbi periudhën e turbullt, me të cilën Davidi u përball në moshën vetëm 23 vjeç, atleti rrëfeu se ishte ‘rrëmujë’ dhe nuk mund të hante apo të flinte, me gruan e tij Victoria, 49 vjeç, duke zbuluar se ai vuante nga depresioni klinik dhe përvoja e theu atë.

David kujtoi se ndihej ‘shumë i cenueshëm dhe i vetëm’ teksa u kthye në Britaninë e Madhe ndaj një morie spektatorësh tallës dhe shtypit negativ, me babanë e tij Ted që pranoi se David ishte ‘i mërzitur’ kur e takoi, duke thënë se ylli i ri i sportit ‘ra në krahët e mi dhe tha: “I kam zhgënjyer të gjithë poshtë”.

Një natë para ndeshjes së Kupës së Botës, David kishte mësuar se Victoria ishte shtatzënë me fëmijën e tyre të parë dhe pasi u takua në Angli për të parë prindërit e tij, ai nuk humbi kohë duke u nisur për në New York për të kaluar kohë me të fejuarën e tij të ardhshme – e cila atë kohë ishte në turne me Spice Girl, shkruan DailyMail.

“Më kujtohet se nuk e kuptoja vërtet se sa serioze ishte, sepse ju e dini që nuk kam qenë kurrë në futboll. Kur erdhi tek unë në Amerikë, ai ndjeu se e zhgënjeu veten, zhgënjeu shokët e skuadrës, zhgënjeu vendin e tij, zhgënjeu tifozët, mua – ai ndjeu se i zhgënjeu të gjithë”, tha Victoria.

“Unë nuk mendoj se asnjëri prej nesh e kuptoi vërtet se çfarë po ndodhte në Angli. Ai kaloi nga ajo mbrojtje në masakër absolute”, shtoi ajo.

Duke u rritur emocional teksa reflektonte për reagimin që mori, David rrëfeu: “Nuk mendoj se kam folur ndonjëherë për këtë, sepse nuk mundem”.

“E kam të vështirë të flas për atë që kam kaluar sepse ishte shumë ekstreme. I gjithë vendi më urrente”, u shpreh ai.

“Të ecësh në rrugë dhe të shohësh njerëzit që të shikojnë në një mënyrë të caktuar, të pështyjnë, të abuzojnë, të dalin në fytyrë dhe të thonë disa nga gjërat që kanë thënë, është e vështirë. Nuk po haja, nuk po flija, isha një rrëmujë”, shtoi ylli.

Davidi, i cili mori kërcënime me vdekje dhe kishte figura të bëra në ngjashmërinë e tij, vazhdoi të detajonte ndikimin që kishte tek prindërit e tij, Ted dhe Sandra, duke vënë në dukje: “Kjo solli shumë vëmendje që nuk do t’ia uroja kurrë askujt, e lëre më për mua, prindërit dhe unë nuk mund ta falim veten për këtë”.

“Kjo është pjesa e vështirë që ndodhi atëherë. Unë jam 47 vjeç tani dhe ende e fajsoj veten për këtë. Brenda më vrau”, tha David.

Ndërsa shoku i skuadrës së Davidit, Phil Neville foli për mënyrën “çnjerëzore” që Davidi e trajtonte kombi, Victoria tha: “Ai ishte vërtet i dëshpëruar, klinikisht i dëshpëruar”.

Victoria gjithashtu kishte në shënjestër menaxherin e Kupës së Botës 1998, Glen Hoddle, duke u shprehur: “Ai nuk doli dhe nuk u përpoq të mbronte Davidin dhe sa vjeç ishte David, 23?”.

“Ti je një fëmijë në moshën 23-vjeçare dhe Glen Hoddle ishte një burrë – në fakt nuk do ta quaja burrë, ai ishte një person më i vjetër – dua të them urrejtjen absolute, bullizim publik…”, tha partnerja e David.

Fatmirësisht, David ishte në gjendje të shpengonte veten kur u përball me Diegon edhe një herë në çerekfinalen e Champions League Manchester United kundër Inter Milan në 1999.

Megjithatë, ndërsa të gjithë sytë ishin te David, ai pranoi se mendimet e tij ishin konsumuar nga fakti që Victoria mund të mirëpriste fëmijën e tyre të parë, sepse ajo tashmë ishte në dy javët e fundit të shtatzënisë që kur ndodhi ndeshja.

Pas një fillimi të vështirë të lojës, David ishte në gjendje të gjente ngushëllim në turmën duke brohoritur emrin e tij, duke ndihmuar Manchester United të nxiste një fitore 2-0.

Ai ishte në gjendje të rikthehej në kohë për lindjen e fëmijës së tij të parë dhe ishte në krah të Victorias për prerjen cezariane.

Çifti mirëpriti djalin e tij Brooklyn më 4 mars 1999 në spitalin Portland në Londër, me Davidin që e quajti atësinë ‘gjëja më e mahnitshme’.

Çifti refuzoi të lejonte ndonjë koment të poshtër të pengonte të festonte dashurinë e tyre për njëri-tjetrin, me çiftin që lidhi kurorë më 4 korrik 1999, në Kështjellën Luttrellstown në Irlandë, revista OK! pagoi një milion funte për të drejtat e fotografive.