Për dy ditë radhazi mbyllet për qarkullim një segment i rrugës “Muharrem Fejza”

Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se më datë 20 dhe 21 maj, segmenti i rrugës “Muharrem Fejza” duke përfshirë edhe të gjitha rrugët lidhëse prej rreth-rrotullimit të rrugës “B” në drejtim të lagjes Mati përkatësisht deri te rruga “Ibrahim Oruçi” (rrugë lidhëse me rrugën “Muharrem Fejza”) do të mbyllen për qarkullim, për shkak të punimeve që do të ndodhin në këtë rrugë me ç ‘rast do të bëhet përgatitja dhe asfaltimi i shtresës finale.