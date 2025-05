Për disa seanca me radhë bisedon me deputetë të VV-së, por Hasani thotë se qëndrimi i tij nuk ndryshon Për të 23-ën herë me radhë deputetët u mblodhën në sallën e Kuvendit për të tentuar t’i japin epilogun që duhet këtij zhvillimi politik e institucional. Pavarësisht kësaj, edhe seanca e 23-të dështoi. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari bëri thirrje për partitë politike që të propozojnë emrat e tyre për komisionin për votim të fshehtë.…