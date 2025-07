Për çka u takua Abdixhiku me Prattipatin? – Flasin nga LDK-ja! Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka zhvilluar një takim me të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i LDK-së, Besian Mustafa, në një përgjigje për lajmi.net, ku ai e cilësoi takimin si të rregullt dhe të natyrës së zakonshme.…