Për çka e ka fjalën? Haxhi Avdyli thotë se “grevat e protestat në Kosovë janë luftë hibride e Rusisë dhe Serbisë”

Deputeti i VV-së, Haxhi Avdyli ka skandalizuar me një postim ku grevat dhe protestat e mundshme në Kosovë i lidhë me luftë hibride të Serbisë e Rusisë.

Ai thotë se kjo ndodhë pasi që Serbisë i është ngushtuar rrethi për ta njohur Kosovën dhe pasi që qëllimi i sulmit në Banjskë nuk u realizua, shkruan lajmi.net.

Në postimin e tij, ai thotë se mund të ketë sabotike e provokime nga njerëz të panjohur e manipuluar.

Krejt kjo, sipas tij po ndodh me qëllim të përçarjes së brendshme të kosovarëve.

Postimi i plotë i tij:

Sa më shumë që Serbisë do i ngushtohet rrethi për të njohur Kosovën si shtet, aq më e ashpër do jetë LUFTA HIBRIDE e sponsorizuar nga Serbia e Rusia.

Tash kur modeli i Banjskës ju dështoi, lufta tyre për destabilitet të brendshëm do intensifikohet.

Kanë me investu me na përqa sa më shumë në baza fetare, partiake e krahinore. Qëllimi i sherbimeve sekrete Serbe e Ruse është si me gjet rrugën që të na qojnë edhe në luftë vëllavrasëse.

Mos u çuditni që do ketë greva e protesta të dhunshme.

Ka rreziqe sabotimi e provokime nga njerëz të panjohur e të manipuluar.

Prandaj duhet KUJDES të shtuar.

Prapa kësaj lufte hibride ndaj Kosovës do qëndrojnë bashkëkombës tanë gjakshitur, mercenarë të maskuar në patriotë,ish politikan, ideologë, analistë apo influencues nga rrjetet sociale.

Ka rrezik që qytetarë patriotë e të ndershëm pa vetëdije e të manipuluar do mund të hyjnë në vallen e tyre për trazira e konflikte shoqerore.

Prandaj ju apeloj juve qytetarë të ndershëm, keni kujdes, lexoni mirë porositë e cytjet e njerzve të dyshimtë.

Mos bini pre e agjendave të tyre të fshehta të ambalazhuara me interesa partiake, religjioze apo sindikaliste.

Politika e barrikadave ju deshtoi, tash po duan të vendosin barrikada mes nesh.

E duan Kosovën shtet të dështuar.

Uji fle por armiku nuk fle.

Por sdo kenë sukses, sepse ju e ne jemi një hap para tyre…/Lajmi.net/