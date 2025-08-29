Për çka e akuzoi Dimal Basha UÇK-në dhe diasporën në punimin e tij shkencor?
Sot bart titullin e kryekuvendarit të shtetit të Kosovës, por vetëm 13 vjet më parë Dimal Basha hidhte baltë e vrer mbi luftën që i solli lirinë e këtij vendi. Në një shkrim të publikuar në vitin 2012 me temën “Globalizimi i Ballkanit Perëndimor: Krimi Transkombëtar, islami fundamental dhe aleancat e padrejta” në “OpenEdition Journals”,…
Lajme
Sot bart titullin e kryekuvendarit të shtetit të Kosovës, por vetëm 13 vjet më parë Dimal Basha hidhte baltë e vrer mbi luftën që i solli lirinë e këtij vendi.
Në një shkrim të publikuar në vitin 2012 me temën “Globalizimi i Ballkanit Perëndimor: Krimi Transkombëtar, islami fundamental dhe aleancat e padrejta” në “OpenEdition Journals”, Dimal Basha u bë bashkëautor me Jana Arsovskan, e njohur për shkrimet e saja kundër shqiptarëve.
Në punimin e tyre, jo vetëm që njollosën luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës por e portretizuan si organizëm që mbështetej e financohej nga paratë e krimit dhe bosëve të drogës, që sipas tyre, ishin shqiptarë.
Baltë në atë artikull u hodh edhe mbi shqiptarët e diasporës që mblidhnin para në emër të luftës dhe ushtarët e UÇK-së, duke thënë se luftimi i tyre nuk qe në të vërtetë në mënyrë vullnetare.
Sipas shkrimit të tyre, diaspora ndante para jo pse donte por pse frikësohej e kërcënohej për vdekje.
Basha tash kryetar i Kuvendit të Kosovës, i propozuar nga Vetëvendosja e Albin Kurtit, në këtë punim që mban firmën e tij, luftën e UÇK-së ku ranë dëshmorë mijëra ushtarë, u vranë 12 mijë civilë e u dhunuan rreth 20 mijë gra, ka lejuar ta quajnë “konflikt etnik”.
Madje punimi i tyre shkencor vë në pikëpyetje edhe kredibilitetin e ndërkombëtarëve që mbështetën Kosovën në luftën e saj të drejtë, duke thënë se ndërkombëtarët kishin mbyllur sytë karshi krimit që po bënte Ushtria Çlirimtare e Kosovës atëkohë.
Por Basha i cili përveç të qenit kryetar i Kuvendit, ka qasje edhe në strukturat e larta të sigurisë, duke përfshirë AKI-në, po tenton ta mohojë atë që dikur e quante arritje akademike të tij.
Në një reagim në rrjetin social Facebook, Basha kishte thënë se autorësia e tij në këtë artikull i përket vetëm një kapitulli, dhe aty përfundon përgjegjësia e tij.
Tutje Basha ka shtuar se çmon luftën e UÇK-së dhe se nga duart e tij nuk është shkruar asnjëherë diçka që bie ndesh me këto vlera.