“Për 6 muaj me kimioterapi”, gazetarja e RTK-së i drejtohet Kurtit: Si ka mundësi që ti paguhesh për mos punë?
Lajme
700 punëtorë teknik të Radio Televizionit të Kosovës, ende nuk i kanë marrë pagat për muajin korrik, edhe sot në mes të muajit gusht.
Në lidhje me këtë situatë të rëndë për ta, ka shkruar një gazetare e RTK-së, Nep Qorraj e cila i është drejtuar kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit.
Ajo ka thënë se për 6 muaj trajtim me kimioterapi, nuk e ka ndërprerë punën asnjëherë përveç ditës kur e ka kryer kimioterapinë, ndërkaq ajo drejtuar Kurtit i ka thënë se ai gjatë kësaj periudhe nuk ka arritur të bëj asnjë nga punët me të cilat obligohet, pasi ka fituar votën e qytetarëve.
“Nëse raporti mujor i punës më del me +300 lajme të prodhuara në gjendjen që jam, ndërsa i juaji ka ngelur në vend numero, atëherë si ka mundësi që ju vazhdoni të paguheni për mos-punë, ndërsa unë e kolegët e mi nuk paguhemi, edhepse punojmë?!”, ka shkruar Qorraj në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i saj: