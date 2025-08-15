“Për 6 muaj me kimioterapi”, gazetarja e RTK-së i drejtohet Kurtit: Si ka mundësi që ti paguhesh për mos punë?

700 punëtorë teknik të Radio Televizionit të Kosovës, ende nuk i kanë marrë pagat për muajin korrik, edhe sot në mes të muajit gusht. Në lidhje me këtë situatë të rëndë për ta, ka shkruar një gazetare e RTK-së, Nep Qorraj e cila i është drejtuar kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit. Ajo ka…

15/08/2025 15:30

700 punëtorë teknik të Radio Televizionit të Kosovës, ende nuk i kanë marrë pagat për muajin korrik, edhe sot në mes të muajit gusht.

Në lidhje me këtë situatë të rëndë për ta, ka shkruar një gazetare e RTK-së, Nep Qorraj e cila i është drejtuar kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit.

Ajo ka thënë se për 6 muaj trajtim me kimioterapi, nuk e ka ndërprerë punën asnjëherë përveç ditës kur e ka kryer kimioterapinë, ndërkaq ajo drejtuar Kurtit i ka thënë se ai gjatë kësaj periudhe nuk ka arritur të bëj asnjë nga punët me të cilat obligohet, pasi ka fituar votën e qytetarëve.

“Nëse raporti mujor i punës më del me +300 lajme të prodhuara në gjendjen që jam, ndërsa i juaji ka ngelur në vend numero, atëherë si ka mundësi që ju vazhdoni të paguheni për mos-punë, ndërsa unë e kolegët e mi nuk paguhemi, edhepse punojmë?!”, ka shkruar Qorraj në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i saj:

