Për 4 vjet afër tre mijë studentë kanë përfituar nga Erasmus +

Kështu u tha sot në ditën qendrore informuese për programin Erasmus+, e organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në bashkëpunim me Zyrën e Erasmus+ në Kosovë dhe Ministrinë e Arsimit.

Zëvendës shefi i zyrës së BE-së në Kosovë Ricardo Serri, tha se programi Erasmus, është një nga sukseset më të mëdha të BE-së. Sipas tij, kjo e fundi bazohet në shkëmbimin e të rinjve në vende të ndryshme, me qëllim të mësimit të kulturave dhe gjuhës.

“BE bazohet edhe në shkëmbimet e të rinjve, studentëve për mësimin e kulturave dhe gjuhëve të ndryshme. Ka një numër të madh të studentëve që kanë qenë jashtë shtetit Italia, Spanja dhe nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian , që kanë pasur mundësinë që të mësojnë një kulturë dhe gjuhë tjetër, dhe të kthehen në vendin e tyre. Erasmus+ është njëri nga programet më të suksesshme në historinë e Bashkimit Evropian”, tha ai.

Serri në ditën qendrore informuese për këtë program nga viti 2015, rreth 3 mijë studentë kanë qenë përfitues të Erasmus+.

“Deri më tani Bashkimi Evropian në mes vitit 2014 dhe vitit 2020 ka 14,7 miliardë euro, për t’i realizuar këtë program që tash është kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm….Erasmus jo që është zvogëluar për nga madhësia, por është rritur më tej dhe buxheti i Erasmus-it, për tri vitet e ardhshme do të jetë më i madh, dhe madje do të trefishohet, pra do të jetë tri herë më i madh….Që që nga viti 2015 rreth gati 3 mijë studentë akademikë kanë përfituar nga mobiliteti dhe shkenca e shkëmbimit nga programi Erasmus, çfarë është më e rëndësishmja se ka pasur deri në 1 mijë ose më tepër studentë që kanë ardhur në Kosovë”, ka shtuar Serri.

Sipas tij, Kosova deri më tani ka marrë pjesë në 20 projekte për ngritjen e cilësisë arsimit. Serri ka thënë se Erasmus është mundësi për zhvillimin personal dhe atyre të institucioneve. Ai u ka rekomanduar pjesëmarrësve, që të përpiqen në mënyrë që të jenë përfitues i këtij programi.

Ndërsa ushtruesi i detyrës së drejtorit të Departamentit për Arsimin e Lartë në MASHT, Burim Gashi u zotua se do të përkrahin edhe më tutje këtë program, me qëllim që të përfitojnë studentët.

“Ministria i gëzohet faktit që universitetet janë përfituese të projekteve për ndërtimin e kapaciteteve universitare, pa dallim nëse ato janë publike apo private. Në disa projekte ministria është i përfshirë dhe është edhe vet përfitues i projekteve për ndryshime strukturore e që janë në ndikim në të gjithë sistemin e arsimit të lartë në Kosovë. Ministria do të përkrah, dhe do të insistoj insistucionit e arsimit të lartë për të rritur numrin e aplikimeve posaçërisht projektet për ndërtim të kapaciteteve. Sa më shumë që rrisim aplikimet aq më shumë do të ketë gjasa do të ketë për të marrë projekte, duke ditur benifitet që ka”, ka thënë Gashi.

E, Jehona Lushaku Sadriu, koordinatore e zyrës Erasmus+ në Kosovë ka treguar për dimensionet ndërkombëtare të programit Erasmus+, duke theksuar se i dedikohet kryesisht institucioneve.

“Programi Erasmus+ është një program që i dedikohet kryesisht institucioneve dhe institucioneve duke u ndarë, duke i përkrahur në projekte që ata aplikojnë e që janë kryesisht të fokusuara në katër komponentë kryesore. Institucionet e juaja arsimore mund të jenë pjesë e Erasmus+ duke aplikuar me projekte që i ndërtojnë marrëveshjet e bashkëpunimit”, tha ajo.

Sipas saj, program Erasmus + i kategorizon shtetet e programit në shtete partnere, ku shtetet e programit janë gjithë ato të Bashkimit Evropian dhe shtetet partnere janë ato jashtë BE-së./kp