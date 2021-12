Për 20 sekonda vodhën tetë orë me vlerë miliona dollarë në një ekspozitë të makinave luksoze në Çikago

Një tjetër vjedhje është kapur nga kamerat në një sallë ekspozite makinash luksoze në Çikago, në të cilën të dyshuarit vrapuan drejt orëve me vlerë miliona.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, dy burra hynë në Gold Coast Auto Gallery të shtunën dhe kryen grabitjen në më pak se 20 sekonda.

Njëri qëndronte pranë derës me një armë, ndërsa tjetri ka thyer një vitrinë me një çekiç, duke vjedhur të paktën tetë ora luksoze.

Pronari Joe Perillo i tha kryebashkiakut dhe zyrtarëve të tjerë që duhet të ndërmarrin veprime ose bizneset do të largohen nga qyteti.

“Unë e kam një vend në periferi. Vendi është i mrekullueshëm. Nuk ka asnjë krim atje”, tha ai. “Njerëzit nuk duan të vijnë në qytet”.

Dhjetë klientë, përfshirë fëmijë, ndodheshin në lagjen Near North Side, Bentley, Lamborghini dhe Rolls-Royce pasditen e së shtunës kur ndodhi grabitja.

Të dyshuarit, të maskuar dhe të veshur me kapuç, kanë hyrë në dyqan rreth mesditës.

Ata ikën me orët e Richard Mille, disa prej të cilave shiteshin me pakicë me miliona dollarë secila.

Vlera totale e orëve dhe modeleve të sakta nuk janë ndarë, megjithëse orët janë krahasuar me supermakina për shkak të nivelit të inxhinierisë që kërkohet për t’i prodhuar ato.