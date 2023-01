Pep triumfon ndaj Artetës, Manchester City eliminon nga FA Cup Arsenalin Manchester City mposht Arsenalin dhe kalon në çerekfinale të FA Cup. Man City mposhtën Arsenalin me rezultat të ngushtë 1:0, shkruan lajmi.net. Pjesa e parë në këtë ndeshje u konkretizua me mundësi nga skuadrat, por jo edhe me gola. Në pjesën e dytë ndeshja vazhdoi me raste të krijuara, por vetëm një gol u realizua.…