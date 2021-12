Pep kundër çmimeve individuale: Nëse jam shpërblyer, është për shkak të lojtarëve – nuk kam shënuar ndonjë gol

Pep Guardiola – me një rekord 100% – u nominua për trajnerin e muajit në Premier Ligë, ndërsa Bernardo Silva dhe Joao Cancelo u nominuan të dy për Lojtari i Muajit në Premier League.

Të dy grupet e çmimeve ka të ngjarë të fshihen nga Manchester City, por duke folur gjatë konferencës së tij për shtyp para ndeshjes të premten pasdite, Pep Guardiola hodhi poshtë çdo lavdërim për nominimin e tij në veçanti.

“Mos u fokusoni në çmime individuale. Ato janë të mira për komunikim, shfaqja duhet të vazhdojë. Ekipet luajnë njësoj. Mos u kushtoni shumë rëndësi çmimeve. Ato zakonisht fitohen nga ekipet që fitojnë. Nuk do të thotë ata janë më të mirët”, ka pranuar katalanasi.

Guardiola vazhdoi: “Nëse jam shpërblyer, është për shkak të lojtarëve, nuk kam shënuar një gol. Nëse Joao [Cancelo] ose Bernardo [Silva] janë nominuar, kjo është për shkak se ka nëntë ose dhjetë lojtarë të tjerë, mënyra se si luajmë, për njerëzit, tifozët tanë”.

Menaxheri u pyet gjithashtu nëse qëndrueshmëria që ekipi i tij tregoi gjatë nëntorit mund të përsëritet në muajin zakonisht sfidues të dhjetorit.

Pep Guardiola u përgjigj: “Ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë në Watford. Ne duhet ta provojmë përsëri.

“Unë e di se sa të vështirë janë kundërshtarët, nëse humbim pikë, do të jetë më e vështirë. Të mërkurën [kundër Aston Villas), kam qenë shumë i impresionuar me mënyrën se si ata luftuan, ritmin e tyre.”

Manchester City do të udhëtojë drejt Vicarage Road për t’u përballur me ‘Hornets’ të shtunën pasdite, duke kërkuar të mbajë ritmin me Chelsean në krye të tabelës së Premier Ligës. /Lajmi.net/