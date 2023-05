Pep i lumtur me titullin, feston duke kërcyer me stafin e tij Pep Guardiola kërceu në fushë ndërsa Manchester City festoi titullin e pestë të Premier Ligës në gjashtë vjet. Spanjolli ka krijuar një tjetër fitore për titull, me dy ndeshje të mbetura deri në fund të sezonit. City iu dha trofeu pas fitores 1-0 ndaj Chelseat në ‘Etihad’ të dielën. Dhe, pasi mori medaljen e tij të…