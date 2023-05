Pep Guardiola: Menduat se ne mund të fitonim 6-0? Skuadra e Real Madridit ka barazuar në ndeshjen e parë gjysmëfinale ndaj Manchester Cityt me rezultatin 1 me 1. Trajneri i Manchester Cityt Pep Guardiola u befasua nga gazetarët në konferencë për shtyp pas ndeshjes, shkruan Lajmi.net Ai mori një përgjigje nga një gazetar: Të gjithë menduan se do ta shihnim Cityn duke shkatërruar Real…