Pensionistët lëshojnë pëllumba para Qeverisë, kërkojnë të trajtohen me dinjitet Në Ditën Ndërkombëtare të Pensionistëve Shoqata e Pensionistëve të Kosovës ka organizuar aksion simbolik para Qeverisë. Ata kanë lëshuar pëllumba para Qeverisë, duke thënë se janë për paqe e kërkojnë të trajtohen me dinjitet, raporton EO. Më pas ata do të mbajnë tribunë me temë “Dinjitet për pensionistët”.