Pensionimi si futbollist, Zhdrella merr oferta për trajner

Një nga yjet e futbollit kosovar për shumë vite, Mentor Zhdrella vendosi t’i jep fund karrierës si futbollist pak ditë më parë.

Megjithatë, Zhdrella pritet të mos i ndahet futbollit në të ardhmen. Kjo për shkak se ai ka marrë oferta për t’u bërë trajner.

Këtë e ka konfirmuar vet Zhdrella në një prononcim për Lajmi.net.

“Pas pensionimit si futbollist kam marrë oferta për trajner. Megjithatë, nuk do të nxitojë. Jam duke pushuar një herë e pastaj do ta shohim si do të rrjedhin gjërat”, tha Zhdrella për Lajmi.net në një rrëfim i cili do të publikohet gjatë ditës.

Katër herë futbollisti më i mirë në Kosovë më 16 shkurt njoftoi se ka vendosur të pensionohet si lojtar aktiv pas një aventure shumë vjeçare.

“Të dashur miq Çdo fillim e ka fundin e vetë, edhe karrierës time si futbollist i erdhi fundi”.

“Ndihem jashtëzakonisht i lumtur sepse kam arritur ëndrrën time për të luajtur sportin që dua. Ai më dha disa nga momentet më të mira të jetës sime, më ka dhuruar shumë kënaqësi dhe suksese. Ndjej kënaqësi të jashtëzakonshme kur kthej kokën mbrapa dhe shikoj atë çfarë kam bërë në futboll në këto 20 vite të kaluara, ku kam bërë shoqëri fantastike dhe shumë trofe të fituara si dhe suksese individuale të arritura”, thuhej në njoftimin e Zhdrellës në llogarinë e tij në Facebook.

32-vjeçari gjatë karrierës së tij kishte qenë pjesë e Prishtinës, Dritës, Feronikelit, Partizanit të Tiranës, Dukagjinit dhe së fundmi Llapit./Lajmi.net/