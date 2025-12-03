“Pengues e bllokues i proceseve”- Arifi: Kurtit po i mbyllen dyert në SHBA e BE, po e dëmton rrugën euro-atlantike të Kosovës
Ish-ambasadori Avni Arifi, duke komentuar lidhur me diskutimet në Dhomën e Përfaqësuesve në SHBA për Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën, ka thënë se debatet e zhvilluara qartësojnë edhe më shumë pozicionin që ekziston prej vitesh: se SHBA-të nuk kanë raporte me Qeverinë e Kosovës.
“Ka vite që SHBA-të nuk kanë raporte me Qeverinë e Kosovës, konkretisht me Kurtin. E shohin si pengues dhe shkatërrues të projekteve amerikane në Ballkan, në këtë rast në Kosovë, dhe kjo e ka vështirësuar pozicionin e Kosovës në agjendën e saj të integrimeve euro-atlantike”.
“Është duke e penguar Kosovën në integrim në NATO, është duke e penguar Kosovën në integrim në Këshillin e Evropës, në organizata ndërkombëtare dhe në avancimin e raporteve me SHBA-të”, ka thënë ai.
Tutje, Arifi e ka akuzuar Kurtin duke e quajtur atë pengesë për zhvillimin e Kosovës.
“Është një argument që vazhdimisht është thënë edhe nga shoqëria civile edhe nga opozita, por që para disa muajsh Kurti tha se raportet me SHBA-të kurrë s’kanë qenë më të mira se sa sot. Me dje, iu vu njëfarë pike kësaj pune: Departamenti i Shtetit e sheh Kurtin si pengues, bllokues të proceseve. Pastaj, edhe sot reagimi i Ambasadës Amerikane po ashtu vetëm e konfirmon”.
“Ne po flasim për një lider të Kosovës që ditë për ditë po i mbyll rrugët e veta nëpër pallatet evropiane dhe amerikane”, ka thënë Arifi në Dukagjin.