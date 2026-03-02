Peleshi sot në Kosovë, takon edhe Osmanin e Kurtin
Sot, në Kosovë për vizitë zyrtare do të qëndroj kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi. Gjatë vizitës së tij, Peleshi do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin. Takimi mes tyre do të filloj nga ora 11:50 tek ndërtesa e Qeverisë. Përveç Kurtit, Peleshi do të takoj edhe Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin.…
Lajme
Sot, në Kosovë për vizitë zyrtare do të qëndroj kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi.
Gjatë vizitës së tij, Peleshi do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.
Takimi mes tyre do të filloj nga ora 11:50 tek ndërtesa e Qeverisë.
Përveç Kurtit, Peleshi do të takoj edhe Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin.
Takimi mes tyre do të filloj nga ora 11:15 tek Kabineti i Presidentes. /Lajmi.net/